Окупанти почали роздавати більше повісток в Криму – ЦНС

Російські окупанти все частіше роздають повістки в містах тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає.

Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої".

Деталі: Відзначається, що російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року – виводить кошти та готується до евакуації.

Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу.