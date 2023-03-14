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Окупанти почали роздавати більше повісток в Криму – ЦНС

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 17:55
Окупанти почали роздавати більше повісток в Криму – ЦНС
АНЕКСІЯ КРИМУ, ФОТО З УКРІНФОРМУ

Російські окупанти все частіше роздають повістки в містах тимчасово окупованого Криму. 

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає.

Разом з тим колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої".

Деталі: Відзначається, що російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року – виводить кошти та готується до евакуації.

Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу.

Теми: окупаціяКриммобілізація
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