Оккупанты начали раздавать больше повесток в Крыму – ЦНС

Российские оккупанты все чаще раздают повестки в городах временно оккупированного Крыма.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, которые получил коллаборационист Аксенов от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет.

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Вместе с тем у коллаборационистов и россиян, переселившихся в Крым, растут панические настроения".

Детали: Отмечается, что российский бизнес, который зашел на полуостров с 2014 года - выводит средства и готовится к эвакуации.

Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса.