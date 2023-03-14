Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты начали раздавать больше повесток в Крыму – ЦНС

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 17:55
Оккупанты начали раздавать больше повесток в Крыму – ЦНС
АНЕКСИЯ КРЫМА, ФОТО ИЗ УКРИНФОРМА

Российские оккупанты все чаще раздают повестки в городах временно оккупированного Крыма.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, которые получил коллаборационист Аксенов от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет.

Вместе с тем у коллаборационистов и россиян, переселившихся в Крым, растут панические настроения".

Детали: Отмечается, что российский бизнес, который зашел на полуостров с 2014 года - выводит средства и готовится к эвакуации.

Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса.

Темы: оккупацияКрыммобилизация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Все новости...
оккупация
В Мелитополе подорвали автомобиль – предварительно: убит "чиновник" оккупантов
Заместителя гауляйтера Новой Каховки второй раз подорвали - СМИ
В Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборационистов в Крым – ЦНС
Последние новости
09:26
Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
09:11
видеоИстребители Британии и Германии второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии
08:57
видеоПутин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк
08:42
Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет - министр
08:29
Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем
07:25
После потерь под Угледаром российские военные пытаются избежать отправки на войну – Генштаб
07:01
Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка
06:35
Пригожин придумывает информповоды, чтобы оправдать неспособность "Вагнера" окружить Бахмут – ISW
05:31
фото, видеоПутин посетил Мариуполь - российские пропагандисты
04:46
В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ
Все новости...