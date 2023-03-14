Оккупанты начали раздавать больше повесток в Крыму – ЦНС
Вторник, 14 марта 2023, 16:55
Российские оккупанты все чаще раздают повестки в городах временно оккупированного Крыма.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, которые получил коллаборационист Аксенов от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет.
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Вместе с тем у коллаборационистов и россиян, переселившихся в Крым, растут панические настроения".
Детали: Отмечается, что российский бизнес, который зашел на полуостров с 2014 года - выводит средства и готовится к эвакуации.
Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса.
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