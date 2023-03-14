Зеленський і прем’єрка Ісландії обговорили підготовку до саміту Ради Європи у Рейк’явіку

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єркою Ісландії Катрін Якобсдоттір у Києві обговорили підготовку до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Відзначається, що на зустрічі Зеленський відзначив активну позицію Ісландії як держави, що головує в Раді Європи.

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У цьому контексті було обговорено роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії, скоєні в Україні.

Також було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку, зазначили в ОП.

Крім того, Зеленський і Якобсдоттір обговорили імплементацію української формули миру.

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Вони також торкнулися проблематики ядерної безпеки, яка свідомо поставлена під загрозу атаками Росії на цивільні ядерні об'єкти в Україні та захопленням агресором Запорізької АЕС. Було констатовано, що ця ситуація створює безпосередню ядерну загрозу далеко за межами України.

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір та глава МЗС країни Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір 14 березня прибули з візитом в Україну. Вони відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Бородянку на Київщині.

4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. За словами ісландскьої прем’єрки, Зеленський підтвердив свою участь у саміті, однак поки не відомо, чи прибуде він у Рейк'явік особисто.