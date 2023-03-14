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Зеленский и премьер Исландии обсудили подготовку к саммиту Совета Европы в Рейкьявике

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 18:58
Зеленский и премьер Исландии обсудили подготовку к саммиту Совета Европы в Рейкьявике
Катрин Якобсдоттир и Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир в Киеве обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы в Рейкьявике.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что на встрече Зеленский отметил активную позицию Исландии как государства, председательствующего в Совете Европы. 

В этом контексте была обсуждена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и преступление агрессии, совершенные в Украине.

Также было уделено внимание мерам, принимаемым с целью создания реестра убытков, причиненных российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма, в частности в контексте подготовки к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы в Рейкьявике, отметили в ОП.

Кроме того, Зеленский и Якобсдоттир обсудили имплементацию украинской формулы мира.

Они также коснулись проблематики ядерной безопасности, которая сознательно поставлена под угрозу атаками России на гражданские ядерные объекты в Украине и захватом агрессором Запорожской АЭС. Было констатировано, что эта ситуация создает непосредственную ядерную угрозу далеко за пределами Украины.

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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и глава МИД страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир 14 марта прибыли с визитом в Украину. Они посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области.

4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. По словам исландского премьера, Зеленский подтвердил свое участие в саммите, однако пока неизвестно, прибудет ли он в Рейкьявик лично.

Темы: ЗеленскийИсландияпрезидентпремьер
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