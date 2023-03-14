Через успішні удари ЗСУ окупанти обшукали домівки селян на Херсонщині – Генштаб

Окупанти обшукали домівки жителів села Абрикосівка Херсонської області через влучання ЗСУ по місцю базування російського підрозділу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка окупованої частини Херсонської області ворог здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

За інформацією Генштабу ЗСУ, причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів було влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ.

Внаслідок атаки повністю знищено 4 одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомляє, що на території прибережних турбаз і пансіонатів смт Ялта Донецької області протягом останніх кількох діб розміщено додатково близько 1 тисячі військовослужбовців ворога.

Через це повністю перекрито найближчі вулиці та пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря.