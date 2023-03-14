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Из-за успешных ударов ВСУ оккупанты обыскали дома селян на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 19:09

Оккупанты обыскали дома жителей села Абрикосовка Херсонской области из-за попадания ВСУ по месту базирования российского подразделения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка оккупированной части Херсонской области враг осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. 

По информации Генштаба ВСУ, причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров было попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. 

В результате атаки полностью уничтожено 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что на территории прибрежных турбаз и пансионатов пгт Ялта Донецкой области в течение последних нескольких суток размещено дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага. 

Из-за этого полностью перекрыты ближайшие улицы и пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество учебных стрельб из различных видов вооружения в направлении моря.

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Темы: ГенштабХерсонская областьоккупацияобыски
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