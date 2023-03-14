Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за успешных ударов ВСУ оккупанты обыскали дома селян на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 18:09

Оккупанты обыскали дома жителей села Абрикосовка Херсонской области из-за попадания ВСУ по месту базирования российского подразделения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка оккупированной части Херсонской области враг осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. 

Реклама:

По информации Генштаба ВСУ, причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров было попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. 

В результате атаки полностью уничтожено 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что на территории прибрежных турбаз и пансионатов пгт Ялта Донецкой области в течение последних нескольких суток размещено дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага. 

ВИДЕО ДНЯ

Из-за этого полностью перекрыты ближайшие улицы и пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество учебных стрельб из различных видов вооружения в направлении моря.

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупацияобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: