Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Про це йдеться у заяві командування сил США в Європі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного літального апарату розвідки, спостереження і рекогностування MQ-9 ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем", - йдеться у заяві.

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Повідомляється, що приблизно о 7:03 ранку за центральноєвропейським часом один з російських літаків Су-27 зачепив турбогвинтовий двигун MQ-9, внаслідок чого американські сили були змушені затопити MQ-9 у міжнародних водах.

"Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на MQ-9 і пролітали перед ним у нерозважливий, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб. Цей інцидент демонструє не лише брак компетентності, але й небезпечність і непрофесіоналізм", - йдеться у заяві.

Американське командування повідомляє, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

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"Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Б. Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.