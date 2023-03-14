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Истребитель РФ "непрофессионально" сбил американский дрон над Черным морем – командование сил США

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 18:13
Истребитель РФ непрофессионально сбил американский дрон над Черным морем – командование сил США
MQ-9 Reaper, фото: wikipedia

Российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Об этом говорится в заявлении командования сил США в Европе, пишет "Европейская правда".

"Сегодня два российских самолета Су-27 совершили опасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в заявлении.

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Сообщается, что примерно в 7:03 утра по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел турбовинтовой двигатель MQ-9, в результате чего американские силы были вынуждены затопить MQ-9 в международных водах.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним безрассудным, экологически опасным и непрофессиональным способом. Этот инцидент демонстрирует не только недостаток компетентности, но и опасность и непрофессионализм", - говорится в заявлении.

Американское командование сообщает, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

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"Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Б. Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Темы: Черное мореистребителибеспилотникиавиа
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