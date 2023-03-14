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По всій Україні вчетверте за день оголошували коротку повітряну тривогу

Олена РощінаВівторок, 14 березня 2023, 19:15
По всій Україні вчетверте за день оголошували коротку повітряну тривогу
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У всіх областях України у вівторок ввечері оголошували повітряну тривогу, яка тривала від 43-х до 56-ти хвилин у різних регіонах. 

Джерело: Карта повітряних тривог

Деталі: У столиці це вже п‘ята тривога за 14 березня. Вдень було три повітряних тривоги, що поширювалися на всю Україну. 

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Цього разу повітряна тривога почалася о 19:10 у Сумській і Чернігівській областях, поширилася на Черкаську й Житомирську області, Київ та Київську область, Рівненську, Вінницьку, Волинську і Хмельницьку області.

О 19:23 повітряна тривога вже була по всій території України.

Станом на 20:09 повітряні тривоги вже скасували по всій Україні (крім Луганської області). 

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Попередні три загальноукраїнські тривоги були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування балістичних ракет та польотами винищувача МіГ-31К.

Вдень 14 березня Росія не здійснювала масованої атаки на Україну ракетами чи дронами. 

УП, оновлено від 19:25
Теми: повітряна тривога
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