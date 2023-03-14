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По всей Украине в четвертый раз за день объявляли короткую воздушную тревогу

Елена РощинаВторник, 14 марта 2023, 20:15
По всей Украине в четвертый раз за день объявляли короткую воздушную тревогу
t.me/air_alert_map

Во всех областях Украины во вторник вечером была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 43-х до 56-ти минут в разных регионах. 

Источник: карта воздушных тревог

Детали: В столице это уже пятая тревога за 14 марта. Днем было три воздушных тревоги, которые распространялись на всю Украину. 

На этот раз воздушная тревога началась в 19:10 в Сумской и Черниговской областях, распространилась на Черкасскую и Житомирскую области, Киев и Киевскую область, Ровенскую, Винницкую, Волынскую и Хмельницкую области.

В 19:23 воздушная тревога была уже по всей территории Украины.

По состоянию на 20:09 воздушные тревоги уже отменили по всей Украине (кроме Луганской области).

Предыдущие три общеукраинские тревоги были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

ВИДЕО ДНЯ

Днем 14 марта Россия не осуществляла массированной атаки на Украину ракетами или дронами.

УП, обновлено от 19:25
Темы: воздушная тревога
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