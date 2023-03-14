По всей Украине в четвертый раз за день объявляли короткую воздушную тревогу

Во всех областях Украины во вторник вечером была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 43-х до 56-ти минут в разных регионах.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: В столице это уже пятая тревога за 14 марта. Днем было три воздушных тревоги, которые распространялись на всю Украину.

На этот раз воздушная тревога началась в 19:10 в Сумской и Черниговской областях, распространилась на Черкасскую и Житомирскую области, Киев и Киевскую область, Ровенскую, Винницкую, Волынскую и Хмельницкую области.

В 19:23 воздушная тревога была уже по всей территории Украины.

По состоянию на 20:09 воздушные тревоги уже отменили по всей Украине (кроме Луганской области).

Предыдущие три общеукраинские тревоги были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

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Днем 14 марта Россия не осуществляла массированной атаки на Украину ракетами или дронами.