Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Рамштайн" обговорить нову допомогу Україні 15 березня

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 19:34

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у вівторок на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами міністра, у вівторок він з главою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".

Реклама:

Напередодні майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков поспілкувався телефоном з главою Пентагоном Ллойдом Остіном. Міністр повідомив, що обмінявся з американським колегою "думками про нашу співпрацю і шлях до перемоги".

В лютому Резніков повідомляв, що наступне засідання "Рамштайну" найімовірніше відбудеться онлайн.

Про підсумки попереднього засідання контактної групи з питань озброєння України читайте у статті "Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РамштайнРезніковМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Рамштайн
У владних колах обговорювали чутки про те, що Ізраїль передає дані Росії – посол
Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу
Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": Зараз ключовий момент у війні
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: