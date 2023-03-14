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"Рамштайн" обговорить нову допомогу Україні 15 березня

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 20:34

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у вівторок на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами міністра, у вівторок він з главою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".

Напередодні майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков поспілкувався телефоном з главою Пентагоном Ллойдом Остіном. Міністр повідомив, що обмінявся з американським колегою "думками про нашу співпрацю і шлях до перемоги".

В лютому Резніков повідомляв, що наступне засідання "Рамштайну" найімовірніше відбудеться онлайн.

Про підсумки попереднього засідання контактної групи з питань озброєння України читайте у статті "Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу.

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Теми: РамштайнРезніковМіноборони
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