"Рамштайн" обсудит новую помощь Украине 15 марта

Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 марта.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам министра, во вторник он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевскую и Одесскую области, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".

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Накануне предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мыслями о нашем сотрудничестве и пути к победе".

В феврале Резников сообщал, что следующее заседание "Рамштайн" скорее всего состоится онлайн.

Об итогах предыдущего заседания контактной группы по вопросам вооружения Украины читайте в статье "Рамштайн" без самолетов, но с надеждой: как союзники будут готовить Украину к наступлению.