Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Рамштайн" обсудит новую помощь Украине 15 марта

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:34

Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 марта.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам министра, во вторник он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевскую и Одесскую области, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".

Накануне предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мыслями о нашем сотрудничестве и пути к победе".

В феврале Резников сообщал, что следующее заседание "Рамштайн" скорее всего состоится онлайн.

Об итогах предыдущего заседания контактной группы по вопросам вооружения Украины читайте в статье "Рамштайн" без самолетов, но с надеждой: как союзники будут готовить Украину к наступлению.

Темы: РамштайнРезниковМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоПутин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк

В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

Все новости...
Рамштайн
Следующий "Рамштайн" может пройти в середине марта – Резников
Больше помощи Украине и усиленное сдерживание: Столтенберг - о договоренностях министров обороны НАТО
Резников: Второй день "Рамштайна" будет посвящен танкам
Последние новости
12:00
фотоВ Нацгвардии рассказали о спасении служебных собак с Луганщины
11:47
НАТО ускорит развертывание войск на восточной границе, речь идет о 300 тысячах военных - СМИ
11:30
UBS требует 6 миллиардов долларов гарантий для сделки с Credit Suisse
11:08
Россия отреагировала на готовность Германии к аресту Путина
10:39
В Черногории проходят выборы президента
10:25
В Германии ученые выяснили, как родной язык может влиять на мозг человека – исследование
10:18
Россияне обстреляли из минометов и артиллерии восемь украинских областей - ОВА
09:55
Во Франции третий день подряд столкновения полиции и протестующих из-за пенсионной реформы
09:37
В Черном море - два российских носителя "Калибров"
09:26
Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
Все новости...