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РФ обстріляла Нікопольський район із дрона: палали авто, побиті газогони

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 20:57
РФ обстріляла Нікопольський район із дрона: палали авто, побиті газогони
Наслідки обстріли Нікопольщини, фото ОВА

Російські військові у вівторок обстріляли Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровської області, зокрема з безпілотника, внаслідок чого були пошкоджені цивільні авто, господарські споруди та приватні будинки.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака в Telegram

Пряма мова: "Від ранку до самого вечора від обстрілів постраждав Нікопольський район. Ворог атакував район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих".

Деталі: У Покровській громаді через обстріл спалахнула господарська споруда та авто. Рятувальники ліквідували пожежу: "Пошкоджені магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус. Дві автівки понівечені, ще одна - знищена. Побиті газопроводи та лінії електропередач".

У Нікополі пошкоджене приватне підприємство і 6 будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.

 
 

Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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