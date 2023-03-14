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РФ обстреляла Никопольский районе с дрона: горели авто, побиты газопроводы

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 19:57
РФ обстреляла Никопольский районе с дрона: горели авто, побиты газопроводы
Последствия обстрелов Никопольщины, фото ОВА

Российские военные во вторник обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области, в частности с беспилотника, в результате чего были повреждены гражданские авто, хозяйственные постройки и частные дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысака в Telegram

Прямая речь: "С утра до самого вечера от обстрелов пострадал Никопольский район. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая громады. Прошло без пострадавших".

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Детали: В Покровской громаде из-за обстрела вспыхнула хозяйственная постройка и авто. Спасатели ликвидировали пожар: "Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных построек, микроавтобус. Две машины изуродованы, еще одна - уничтожена. Побиты газопроводы и линии электропередач".

В Никополе повреждено частное предприятие и 6 домов. В Марганецкой громаде последствия обстрелов еще выясняются.

 
 

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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