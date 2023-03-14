Російський Су-27 зазнав певних пошкоджень при зіткненні з американським MQ-9 – Пентагон

За американськими даними, один із російських винищувачів Су-27, які брали участь в інциденті з американським безпілотником MQ-9 у Чорному морі, зазнав пошкоджень.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу у вівторок заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

"Ми продовжуємо оцінювати, що саме сталось. Але, гадаю, з огляду на дії російських пілотів це було небезпечно й непрофесійно, й дії говорять самі за себе. За нашими даними, винищувачі скидали паливо на наш безпілотник і так близько підлетіли до нього, що пошкодили пропелер MQ-9", – нагадав він.

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"За нашими оцінками, пошкоджень зазнав і російський літак. Ми знаємо, що він зміг приземлитись – не буду казати де саме, але це демонструє небезпечну й непрофесійну роботу цих пілотів", – додав речник американського Міноборони.

Райдер також наголосив, що безпілотники на кшталт MQ-9 здійснювали польоти над Чорноморським регіоном і до початку повномасштабної війни.

"Це важливий і завантажений міжнародний морський транспортний вузол, тому для нас не є незвичним здійснення польотів у міжнародному повітряному просторі", – пояснив він.

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Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".