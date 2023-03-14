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Российский Су-27 получил определенные повреждения при столкновении с американским MQ-9 - Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 21:17

По американским данным, один из российских истребителей Су-27, участвовавших в инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море, получил повреждения.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы продолжаем оценивать, что именно произошло. Но, думаю, учитывая действия российских пилотов это было опасно и непрофессионально, и действия говорят сами за себя. По нашим данным, истребители сбрасывали топливо на наш беспилотник и так близко подлетели к нему, что повредили пропеллер MQ-9", - напомнил он.

"По нашим оценкам, повреждения получил и российский самолет. Мы знаем, что он смог приземлиться - не буду говорить где именно, но это демонстрирует опасную и непрофессиональную работу этих пилотов", - добавил представитель американского Минобороны.

Райдер также отметил, что беспилотники вроде MQ-9 осуществляли полеты над Черноморским регионом и до начала полномасштабной войны.

"Это важный и загруженный международный морской транспортный узел, поэтому для нас не является необычным осуществление полетов в международном воздушном пространстве", - пояснил он.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

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Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Темы: СШАРосcияЧерное мореистребители
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