ЗСУ показали, як нищать танки РФ “з усім, що всередині”
Вівторок, 14 березня 2023, 20:33
Збройні сили України оприлюднили відео ударів по танках російських окупантів.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Доїздились… Нищимо ворожу техніку з усім, що всередині".
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Деталі: Відео зняла 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
ЗСУ показали, як нищать танки РФ “з усім, що всередині” pic.twitter.com/9ucaNJaRiH— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2023
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