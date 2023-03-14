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ЗСУ показали, як нищать танки РФ “з усім, що всередині”

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 20:33
ЗСУ показали, як нищать танки РФ “з усім, що всередині”
Скрін з відео

Збройні сили України оприлюднили відео ударів по танках російських окупантів. 

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Доїздились… Нищимо ворожу техніку з усім, що всередині".

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Деталі: Відео зняла 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

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Теми: Збройні силитанкивійна
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