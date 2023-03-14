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ВСУ показали, как уничтожают танки РФ "со всем, что внутри"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 21:33
ВСУ показали, как уничтожают танки РФ со всем, что внутри
Скрин с видео

Вооруженные силы Украины обнародовали видео ударов по танкам российских оккупантов. 

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram

Дословно: "Доехали... Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри".

Детали: Видео сняла 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Темы: Вооруженные силытанкивойна
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