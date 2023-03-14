ВСУ показали, как уничтожают танки РФ "со всем, что внутри"
Вторник, 14 марта 2023, 21:33
Вооруженные силы Украины обнародовали видео ударов по танкам российских оккупантов.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram
Дословно: "Доехали... Уничтожаем вражескую технику со всем, что внутри".
Детали: Видео сняла 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
ЗСУ показали, як нищать танки РФ “з усім, що всередині” pic.twitter.com/9ucaNJaRiH— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2023