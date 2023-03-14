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США не проти рішень інших країн передати Україні літаки – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 21:38

Сполучені Штати вкотре зазначили, що не будуть виступати проти рішення інших держав передати Україні бойові літаки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", у вівторок на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Це – суверенні рішення, які мають приймати країни", – прокоментував Кірбі наміри Польщі передати Україні МіГ-29.

За його словами, американська сторона не тисне та не вмовляє нікого у питанні надання Україні військової допомоги. Натомість відбувається координація на міжнародному рівні, зокрема у форматі "Рамштайн".

"Якщо інша держава захоче передати Україні винищувачі, ми, безперечно, підтримали б це", – зауважив представник Білого дому.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв про готовність Варшави передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. Він висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.

"Решта МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС – ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", - сказав Дуда.

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Згодом у Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато. Польські військові експерти кажуть, що на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.

Теми: СШАавіавинищувачідопомога Україні
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