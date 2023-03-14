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США не против решений других стран передать Украине самолеты - Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 21:38

Соединенные Штаты в очередной раз отметили, что не будут выступать против решения других государств передать Украине боевые самолеты.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", во вторник на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это - суверенные решения, которые должны принимать страны", - прокомментировал Кирби намерения Польши передать Украине МиГ-29.

По его словам, американская сторона не давит и не уговаривает никого в вопросе предоставления Украине военной помощи. Зато происходит координация на международном уровне, в частности в формате "Рамштайн".

"Если другое государство захочет передать Украине истребители, мы, безусловно, поддержали бы это", - отметил представитель Белого дома.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял о готовности Варшавы передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Он выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

"Остальные МиГ-29, которые мы имеем в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС - мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно", - сказал Дуда.

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Впоследствии в Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного. Польские военные эксперты говорят, что на вооружении страны все еще находится около 30 самолетов этого типа.

Темы: СШАавиаистребителипомощь Украине
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