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Глави МЗС України й Ісландії підтримали створення реєстру збитків від війни під егідою Ради Європи

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 20:50

Глава МЗС Ісландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошують, що першим кроком у забезпеченні відшкодування збитків внаслідок агресії РФ може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи.

Про це вони заявили у спільній заяві за підсумками зустрічі у Києві 14 березня, повідомляє "Європейська правда".

"Росія зобов'язана забезпечити повне відшкодування за збитки, втрати або пошкодження, завдані її протиправними діями. Права жертв мають бути забезпечені за допомогою всеохоплюючого механізму відшкодування. Він має включати створення міжнародного реєстру для фіксації та документування доказів і звернень стосовно відшкодування збитків, втрат або пошкоджень, комісії з розгляду звернень і відповідного фонду", - заявили глави дипломатії України та Ісландії.

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Першим кроком у забезпеченні всеохоплюючого відшкодування може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи, наголосили вони.

Кулеба і Гильфадоттір привітали кроки, які вже були зроблені для розробки модальностей такого реєстру.

У листопаді заступниця міністра юстиції Ірина Мудра розповіла про створення міжнародного реєстру збитків від російської агресії, який планують розмістити в одному з європейських міст.

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У лютому генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала, щоб РЄ відігравала провідну роль у створенні такого реєстру.

Європейська комісія підтримала ідею створення єдиного реєстру, де фіксуватимуться заявки на отримання репарацій від Росії за шкоду, завдану в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Теми: ІсландіяМЗСКулеба Дмитро
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