Главы МИД Украины и Исландии поддержали создание реестра ущерба от войны под эгидой Совета Европы

Глава МИД Исландии и председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечают, что первым шагом в обеспечении возмещения убытков в результате агрессии РФ может стать создание международного реестра под эгидой Совета Европы.

Об этом они заявили в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 14 марта, сообщает "Европейская правда".

"Россия обязана обеспечить полное возмещение за убытки, потери или повреждения, причиненные ее противоправными действиями. Права жертв должны быть обеспечены с помощью всеобъемлющего механизма возмещения. Он должен включать создание международного реестра для фиксации и документирования доказательств и обращений относительно возмещения убытков, потерь или повреждений, комиссии по рассмотрению обращений и соответствующего фонда", - заявили главы дипломатии Украины и Исландии.

Первым шагом в обеспечении всеобъемлющего возмещения может стать создание международного реестра под эгидой Совета Европы, подчеркнули они.

Кулеба и Гильфадоттир приветствовали шаги, которые уже были сделаны для разработки модальностей такого реестра.

В ноябре заместитель министра юстиции Ирина Мудрая рассказала о создании международного реестра убытков от российской агрессии, который планируют разместить в одном из европейских городов.

В феврале генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила, чтобы СЕ играл ведущую роль в создании такого реестра.

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Европейская комиссия поддержала идею создания единого реестра, где будут фиксироваться заявки на получение репараций от России за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения в Украину.