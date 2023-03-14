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Главы МИД Украины и Исландии поддержали создание реестра ущерба от войны под эгидой Совета Европы

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:50

Глава МИД Исландии и председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечают, что первым шагом в обеспечении возмещения убытков в результате агрессии РФ может стать создание международного реестра под эгидой Совета Европы.

Об этом они заявили в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 14 марта, сообщает "Европейская правда".

"Россия обязана обеспечить полное возмещение за убытки, потери или повреждения, причиненные ее противоправными действиями. Права жертв должны быть обеспечены с помощью всеобъемлющего механизма возмещения. Он должен включать создание международного реестра для фиксации и документирования доказательств и обращений относительно возмещения убытков, потерь или повреждений, комиссии по рассмотрению обращений и соответствующего фонда", - заявили главы дипломатии Украины и Исландии.

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Первым шагом в обеспечении всеобъемлющего возмещения может стать создание международного реестра под эгидой Совета Европы, подчеркнули они.

Кулеба и Гильфадоттир приветствовали шаги, которые уже были сделаны для разработки модальностей такого реестра.

В ноябре заместитель министра юстиции Ирина Мудрая рассказала о создании международного реестра убытков от российской агрессии, который планируют разместить в одном из европейских городов.

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В феврале генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила, чтобы СЕ играл ведущую роль в создании такого реестра.

Европейская комиссия поддержала идею создания единого реестра, где будут фиксироваться заявки на получение репараций от России за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения в Украину.

Темы: ИсландияМИДКулеба Дмитрий
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