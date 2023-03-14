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У МЗС відповіли ймовірному конкуренту Трампа на його суперечливу заяву про допомогу Україні

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 22:04

У міністерстві закордонних справ запросили до України губернатора Флориди Рона Десантіса, який є одним із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії, у відповідь на його суперечливу заяву про захист України у війні проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter висловив упевненість, що Десантіс як колишній військовий, який побував у зоні бойових дій, "знає різницю між "суперечкою" та війною". 

"Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб отримати глибше розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз, які воно становить для інтересів США", - заявив Ніколенко.

Коментар Ніколенка став відповіддю на заяву Десантіса, який сказав, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

"У той час як у США багато життєво важливих національних інтересів - забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності наших військових, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, — все більше заплутування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них", – заявив Десантіс.

Хоча Десантіс визнав, що "метою має бути мир", він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

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Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

Теми: МЗССШАдопомога Україні
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