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В МИД ответили вероятному конкуренту Трампа на его противоречивое заявление о помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 22:04

В министерстве иностранных дел пригласили в Украину губернатора Флориды Рона Десантиса, который является одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии, в ответ на его противоречивое заявление о защите Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter выразил уверенность, что Десантис как бывший военный, который побывал в зоне боевых действий, "знает разницу между "спором" и войной". 

"Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое понимание полномасштабного вторжения России и угроз, которые оно представляет для интересов США", - заявил Николенко.

Комментарий Николенко стал ответом на заявление Десантиса, который сказал, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

"В то время как у США много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности наших границ, решение кризиса готовности наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, - все большее запутывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", - заявил Десантис.

Хотя Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, например истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей фазе войны между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

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Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.

Темы: МИДСШАпомощь Украине
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