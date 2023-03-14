Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД ответили вероятному конкуренту Трампа на его противоречивое заявление о помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 21:04

В министерстве иностранных дел пригласили в Украину губернатора Флориды Рона Десантиса, который является одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии, в ответ на его противоречивое заявление о защите Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter выразил уверенность, что Десантис как бывший военный, который побывал в зоне боевых действий, "знает разницу между "спором" и войной". 

Реклама:

"Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы получить более глубокое понимание полномасштабного вторжения России и угроз, которые оно представляет для интересов США", - заявил Николенко.

Комментарий Николенко стал ответом на заявление Десантиса, который сказал, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

"В то время как у США много жизненно важных национальных интересов - обеспечение безопасности наших границ, решение кризиса готовности наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, - все большее запутывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", - заявил Десантис.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, например истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей фазе войны между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.

Темы: МИДСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
МИД
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: