Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"

Росія значно збільшила угруповання кораблів у Чорному морі та вивела на бойове чергування чотири ракетоносії.

Джерело: ОК "Південь" в Facebook

Дослівно: "На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 17 одиниць.

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Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 28".

Деталі: В ОК "Південь" наголосили, що ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему".