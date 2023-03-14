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Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 21:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК Південь
Фото: GETTY IMAGES

Росія значно збільшила угруповання кораблів у Чорному морі та вивела на бойове чергування чотири ракетоносії.

Джерело: ОК "Південь" в Facebook 

Дослівно: "На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації  в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 17 одиниць. 

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Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 28".

Деталі: В ОК "Південь" наголосили, що ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему".

Теми: Чорне мореракетний ударкораблі
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