Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
Вівторок, 14 березня 2023, 22:39
Росія значно збільшила угруповання кораблів у Чорному морі та вивела на бойове чергування чотири ракетоносії.
Джерело: ОК "Південь" в Facebook
Дослівно: "На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 17 одиниць.
Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4 ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 28".
Деталі: В ОК "Південь" наголосили, що ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему".
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