Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"
Вторник, 14 марта 2023, 22:39
Россия значительно увеличила группировку кораблей в Черном море и вывела на боевое дежурство четыре ракетоносителя.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно: "На фоне регулярных воздушных тревог и активности вражеской авиации в Черном море существенно увеличена корабельная группировка до 17 единиц.
Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведено 4 ракетоносителя, один из которых подводный.
Общий залп "Калибров" может достигать 28".
Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг продолжает искать новую тактику действий, "играть мышцами и испытывать нашу нервную систему".