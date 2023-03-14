Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 22:39
Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК Юг
Фото: GETTY IMAGES

Россия значительно увеличила группировку кораблей в Черном море и вывела на боевое дежурство четыре ракетоносителя.

Источник: ОК "Юг" в Facebook 

Дословно: "На фоне регулярных воздушных тревог и активности вражеской авиации в Черном море существенно увеличена корабельная группировка до 17 единиц. 

Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведено 4 ракетоносителя, один из которых подводный. 

Общий залп "Калибров" может достигать 28".

Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг продолжает искать новую тактику действий, "играть мышцами и испытывать нашу нервную систему".

Темы: Черное мореракетный ударкорабли
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Все новости...
Черное море
США готовятся опубликовать видео инцидента с российскими истребителями в Черном море
Российский Су-27 получил определенные повреждения при столкновении с американским MQ-9 - Пентагон
Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам
Последние новости
10:00
Разведка Британии: Темп российских операций по всей линии фронта самый низкий с января 2023 года
09:58
"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы
09:47
Игры, которые спасают. Как военные игры помогают побеждать на поле боя
09:35
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
09:29
Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
09:18
Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово
09:09
фото В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10
09:09
"Мы не будем молчать". Военнослужащие защищают комбата, который дал интервью WP
08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
08:31
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
Все новости...