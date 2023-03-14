Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"

Россия значительно увеличила группировку кораблей в Черном море и вывела на боевое дежурство четыре ракетоносителя.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "На фоне регулярных воздушных тревог и активности вражеской авиации в Черном море существенно увеличена корабельная группировка до 17 единиц.

Реклама:

Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведено 4 ракетоносителя, один из которых подводный.

Общий залп "Калибров" может достигать 28".

Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг продолжает искать новую тактику действий, "играть мышцами и испытывать нашу нервную систему".