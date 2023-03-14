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Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 21:39
Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК Юг
Фото: GETTY IMAGES

Россия значительно увеличила группировку кораблей в Черном море и вывела на боевое дежурство четыре ракетоносителя.

Источник: ОК "Юг" в Facebook 

Дословно: "На фоне регулярных воздушных тревог и активности вражеской авиации в Черном море существенно увеличена корабельная группировка до 17 единиц. 

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Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведено 4 ракетоносителя, один из которых подводный. 

Общий залп "Калибров" может достигать 28".

Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг продолжает искать новую тактику действий, "играть мышцами и испытывать нашу нервную систему".

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Темы: Черное мореракетный ударкорабли
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