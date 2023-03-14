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У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 23:33

Віцепрем’єр-міністр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян вважає, що невизнане Придністров’я заявою про нібито спробу теракту Служби безпеки України проти ОБСЄ намагається обмежити доступ іноземних посадовців у регіон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у вівторок в етері каналу RliveTV.

Молдовський урядовець звернув увагу на те, як "Придністров’я" спочатку стверджував, що "теракт" готували проти "президента" регіону Вадима Красносельського, а тепер заявляє, що першою "ціллю" СБУ була делегація ОБСЄ.

"Дуже дивно виглядає така зміна мети. Ми можемо тільки припускати, що відбувається і чому фокус змістився на ОБСЄ. Можливо, їх розлютила присутність ОБСЄ в більш чутливих сферах останніми роками, під час військових навчань або в зоні безпеки загалом", – цитує Серебряна портал NewsMaker.

Припускаємо, що вони хочуть обмежити присутність дипломатів ОБСЄ в придністровському регіоні. Це одна з інтерпретацій. Після цієї заяви буде менше дипломатів, які бажають відвідати регіон", – додав він.

Також віцепрем’єр Молдови висловив упевненість, що Україна не стала б планувати подібні акції, а відео допиту нібито причетного до "теракту" має постановочний характер.

"Я подивився відеозапис із людиною, причетною до організації теракту, і мені здалося, що вона поводилася занадто невимушено для допиту. Ніби він дуже добре вивчив домашнє завдання. Ми запросили в Тирасполя більше інформації й отримали цей відеозапис, який не дає пояснень", – зазначив Серебрян.

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"Ми не вважаємо, що за цією ймовірною атакою стоїть Україна, для цього немає причин. В України зараз занадто багато проблем, щоб влаштовувати ще одну на своїх західних кордонах. Навпаки, ми вважаємо, що ті, хто хоче нашкодити іміджу України, наполягають на так званій українській версії", – додав він.

Нагадаємо, 9 березня так званий придністровський "Слідчий комітет" заявив про затримання двох підозрюваних, які нібито планували "теракт" проти керівництва псевдореспубліки начебто за вказівкою СБУ, що в українській спецслужбі рішуче заперечили та назвали це зрежисованою у Кремлі провокацією.

Раніше у вівторок прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурецький заявив, що нібито за вказівкою СБУ в місті Бендери готувався "теракт" проти делегації ОБСЄ.

Більше про це дивіться в останньому відеоблозі ЄвроПравди: Казка про "кураторів з СБУ": детально про фейковий теракт у Придністров'ї.

Теми: МолдоваПридністров'яСБУОБСЄ
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