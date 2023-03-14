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В Молдове прокомментировали очередную фантазию Приднестровья о "теракте СБУ против ОБСЕ"

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 23:33

Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян считает, что непризнанное Приднестровье заявлением о якобы попытке теракта Службы безопасности Украины против ОБСЕ пытается ограничить доступ иностранных чиновников в регион.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал во вторник в эфире канала RliveTV.

Молдавский чиновник обратил внимание на то, как "Приднестровье" сначала утверждал, что "теракт" готовили против "президента" региона Вадима Красносельского, а теперь заявляет, что первой "целью" СБУ была делегация ОБСЕ.

"Очень странно выглядит такая смена цели. Мы можем только предполагать, что происходит и почему фокус сместился на ОБСЕ. Возможно, их разозлило присутствие ОБСЕ в более чувствительных сферах в последние годы, во время военных учений или в зоне безопасности в целом", - цитирует Серебряного портал NewsMaker.

Предполагаем, что они хотят ограничить присутствие дипломатов ОБСЕ в приднестровском регионе. Это одна из интерпретаций. После этого заявления будет меньше дипломатов, желающих посетить регион", - добавил он.

Также вице-премьер Молдовы выразил уверенность, что Украина не стала бы планировать подобные акции, а видео допроса якобы причастного к "теракту" имеет постановочный характер.

"Я посмотрел видеозапись с человеком, причастным к организации теракта, и мне показалось, что он вел себя слишком непринужденно для допроса. Будто он очень хорошо выучил домашнее задание. Мы запросили у Тирасполя больше информации и получили эту видеозапись, которая не дает объяснений", - отметил Серебрян.

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"Мы не считаем, что за этой вероятной атакой стоит Украина, для этого нет причин. У Украины сейчас слишком много проблем, чтобы устраивать еще одну на своих западных границах. Наоборот, мы считаем, что те, кто хочет навредить имиджу Украины, настаивают на так называемой украинской версии", - добавил он.

Напомним, 9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы планировали "теракт" против руководства псевдореспублики якобы по указанию СБУ, что в украинской спецслужбе решительно опровергли и назвали это срежиссированной в Кремле провокацией.

Напомним, 9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы планировали "теракт" против руководства псевдореспублики якобы по указанию СБУ, что в украинской спецслужбе решительно опровергли и назвали это срежиссированной в Кремле провокацией.

Ранее во вторник прокурор непризнанного Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что якобы по указанию СБУ в городе Бендеры готовился "теракт" против делегации ОБСЕ.

Больше об этом смотрите в последнем видеоблоге ЕвроПравды: Сказка о "кураторах из СБУ": подробно о фейковом теракте в Приднестровье.

Темы: МолдоваПриднестровьеСБУОБСЕ
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