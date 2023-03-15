Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський нагородив сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 00:06
Зеленський нагородив сотні добровольців та отримав шеврон Да Вінчі від його нареченої
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 363 добровольця, а також отримав шеврон Героя України Дмитра Коцюбайла від його нареченої.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, пресслужба ОП

Пряма мова: "Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, їхнім рідним на честь Дня українського добровольця: мамі Героя України Олександра Мацієвського, батьку і дружині Героя України Тараса Бобанича, чоловікам та жінкам, які боронять нашу державу.

Хочу окремо подякувати за цей (тримає в руках - ред.) шеврон "Да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова; і ще один шеврон, який хлопці передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам".

Деталі: Зеленський повідомив, що відзначив указами 363 добровольці, 47 з них – посмертно.

Теми: Зеленськийпрезидентдобровольці
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість – ISW

У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети – ЗМІ

Швеція дає Україні вісім САУ Archer

фотоПарламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і прем’єрка Ісландії обговорили підготовку до саміту Ради Європи у Рейк’явіку
Владлен Мараєв: Оточення Путіна може його вбити. Але й він може ліквідувати Пригожина чи Кадирова
Зеленський: Дуже жорстко на сході, але треба знищити військову потугу ворога 
Останні новини
09:35
Стала відома дата візиту Сі Цзіньпіна до Росії
09:29
Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці "знахабніли"
09:18
Президент Сербії заявив, що не планує "нічого підписувати" на ключових переговорах з Косовом
09:09
фото В Естонію вперше прибули французькі бронетранспортери Griffon і танки AMX-10
09:09
"Ми не будемо мовчати". Військовослужбовці захищають комбата, що дав інтерв'ю WP
08:57
США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN
08:31
Албанія під тиском ЄС призупинила схему "золотих паспортів"
08:23
Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
07:53
США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire
07:36
відеоОборона Бахмута: ССО відмінусували роту ворога і БПЛА
Усі новини...