Зеленський нагородив сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 363 добровольця, а також отримав шеврон Героя України Дмитра Коцюбайла від його нареченої.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, пресслужба ОП

Пряма мова: "Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, їхнім рідним на честь Дня українського добровольця: мамі Героя України Олександра Мацієвського, батьку і дружині Героя України Тараса Бобанича, чоловікам та жінкам, які боронять нашу державу.

Хочу окремо подякувати за цей (тримає в руках - ред.) шеврон "Да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова; і ще один шеврон, який хлопці передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам".

Деталі: Зеленський повідомив, що відзначив указами 363 добровольці, 47 з них – посмертно.