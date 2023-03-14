Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський нагородив сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 23:06
Зеленський нагородив сотні добровольців та отримав шеврон Да Вінчі від його нареченої
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 363 добровольця, а також отримав шеврон Героя України Дмитра Коцюбайла від його нареченої.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, пресслужба ОП

Пряма мова: "Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, їхнім рідним на честь Дня українського добровольця: мамі Героя України Олександра Мацієвського, батьку і дружині Героя України Тараса Бобанича, чоловікам та жінкам, які боронять нашу державу.

Реклама:

Хочу окремо подякувати за цей (тримає в руках - ред.) шеврон "Да Вінчі", Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова; і ще один шеврон, який хлопці передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам".

Деталі: Зеленський повідомив, що відзначив указами 363 добровольці, 47 з них – посмертно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийпрезидентдобровольці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: