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Зеленский наградил сотни добровольцев и получил шеврон "Да Винчи" от его невесты

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 марта 2023, 00:06
Зеленский наградил сотни добровольцев и получил шеврон Да Винчи от его невесты
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 363 добровольцев, а также получил шеврон Героя Украины Дмитрия Коцюбайло от его невесты.

Источник: Зеленский в видеообращении, пресс-служба ОП

Прямая речь: "Имел честь вручить государственные награды нашим воинам, их родным в честь Дня украинского добровольца: маме Героя Украины Александра Мациевского, отцу и жене Героя Украины Тараса Бобанича, мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство.

Хочу отдельно поблагодарить за этот (держит в руках - ред.) шеврон "Да Винчи", Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, который мне передала сегодня госпожа Алина Михайлова; и еще один шеврон, который ребята передали на церемонии. Это честь для меня. Спасибо вам".

Детали: Зеленский сообщил, что отметил указами 363 добровольца, 47 из них - посмертно.

Темы: Зеленскийпрезидентдобровольцы
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