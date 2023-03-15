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Російська влада заявила про збиття 3 ракет над Бєлгородською областю

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 00:26
Російська влада заявила про збиття 3 ракет над Бєлгородською областю
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив ввечері 14 березня, що протиповітряна оборона збила 3 ракети над областю.

Джерело: Гладков у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито 3 ракети".

Деталі: За словами Гладкова, один з уламків ракети влучив у житловий сектор у Бєлгороді, є пошкодження.

Пошкодження від осколків також зафіксовано в кількох домогосподарствах Бєлгородського району, повідомив російський губернатор.

Мер Бєлгорода Валентин Демідов повідомив, що ніхто не постраждав унаслідок влучання уламка збитої ракети в житловий сектор міста, пишуть "РИА Новости".

За його словами, руйнування є в кількох приватних будинках і одному багатоквартирному, здебільшого пошкоджено вікна та дахи, є пошкодження автомобілів.

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Теми: РосіяППО
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