Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська влада заявила про збиття 3 ракет над Бєлгородською областю

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 23:26
Російська влада заявила про збиття 3 ракет над Бєлгородською областю
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив ввечері 14 березня, що протиповітряна оборона збила 3 ракети над областю.

Джерело: Гладков у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram

Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом системою ППО збито 3 ракети".

Реклама:

Деталі: За словами Гладкова, один з уламків ракети влучив у житловий сектор у Бєлгороді, є пошкодження.

Пошкодження від осколків також зафіксовано в кількох домогосподарствах Бєлгородського району, повідомив російський губернатор.

Мер Бєлгорода Валентин Демідов повідомив, що ніхто не постраждав унаслідок влучання уламка збитої ракети в житловий сектор міста, пишуть "РИА Новости".

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, руйнування є в кількох приватних будинках і одному багатоквартирному, здебільшого пошкоджено вікна та дахи, є пошкодження автомобілів.

Теми: РосіяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Росія
Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: