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Российские власти заявили о сбитии 3 ракет над Белгородской областью

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 23:26
Российские власти заявили о сбитии 3 ракет над Белгородской областью
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил вечером 14 марта, что противовоздушная оборона сбила 3 ракеты над областью.

Источник: Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram

Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты".

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Детали: По словам Гладкова, один из обломков ракеты попал в жилой сектор в Белгороде, есть повреждения.

Повреждения от осколков также зафиксированы в нескольких домохозяйствах Белгородского района, сообщил российский губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал в результате попадания обломка сбитой ракеты в жилой сектор города, пишут "РИА Новости".

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По его словам, разрушения есть в нескольких частных домах и одном многоквартирном, в основном повреждены окна и крыши, есть повреждения автомобилей.

Темы: РосcияПВО
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