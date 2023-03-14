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Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 23:59
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 3 громадах
Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 14 березня російські окупанти обстріляли 3 громади Сумської області, зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї та 51 "приліт"/постріл.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Середино-Будській громаді зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 "прильотів") околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.

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Протягом дня по території Білопільської громади росіяни стріляли з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 "прильотів") та артилерії (7 "прильотів").

Шалигинська громада перебувала під артобстрілом із САУ, зафіксовано 7 "прильотів".

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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