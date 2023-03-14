Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 14 марта российские оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области, зафиксировано 6 вражеских обстрелов из различных видов оружия и 51 "прилет"/выстрел.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Середино-Будской громаде утром с вертолета осуществлен ракетный обстрел (5 "прилетов") окрестностей города Середина-Буда. Обстрелом поврежден частный жилой дом.

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В течение дня по территории Белопольской громады россияне стреляли из АГС (до 20 выстрелов), минометов (12 "прилетов") и артиллерии (7 "прилетов").

Шалыгинская громада находилась под артобстрелом из САУ, зафиксировано 7 "прилетов".