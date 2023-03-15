Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 00:59
Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 14 марта российские оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области, зафиксировано 6 вражеских обстрелов из различных видов оружия и 51 "прилет"/выстрел.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Середино-Будской громаде утром с вертолета осуществлен ракетный обстрел (5 "прилетов") окрестностей города Середина-Буда. Обстрелом поврежден частный жилой дом.

В течение дня по территории Белопольской громады россияне стреляли из АГС (до 20 выстрелов), минометов (12 "прилетов") и артиллерии (7 "прилетов").

Шалыгинская громада находилась под артобстрелом из САУ, зафиксировано 7 "прилетов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрелРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Все новости...
Сумская область
РФ атаковала ракетами и взрывчаткой с дронов Сумскую область: погибший и 4 раненых за сутки
Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины
По двум громадам Сумщины россияне били из гранатомета, миномета и пулемета
Последние новости
10:00
Разведка Британии: Темп российских операций по всей линии фронта самый низкий с января 2023 года
09:58
"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы
09:47
Игры, которые спасают. Как военные игры помогают побеждать на поле боя
09:35
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
09:29
Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
09:18
Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово
09:09
фото В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10
09:09
"Мы не будем молчать". Военнослужащие защищают комбата, который дал интервью WP
08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
08:31
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
Все новости...