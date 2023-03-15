Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні заявив про існування "життєздатного рішення" для захисту захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Гроссі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Це (рішення – ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення".

Реклама:

Деталі: Гроссі наголосив, що впродовж місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту ЗАЕС.

Він додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії не шукає політичне вирішення конфлікту, а прагне розв’язати проблему ядерної безпеки, яка має міжнародне значення.

Нагадаємо: Через ракетну атаку росіян 9 березня Запорізька АЕС була вшосте за час окупації повністю знеструмлена.