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Имеем "жизнеспособное решение" для ЗАЭС – глава МАГАТЭ

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 01:39
Имеем жизнеспособное решение для ЗАЭС – глава МАГАТЭ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАГАТЭ РАФАЭЛЬ МАРИАНО ГРОССИ, ФОТО IAEA

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил о существовании "жизнеспособного решения" для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Источник: Гросси, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Это (решение – ред.) должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня сложилось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение".

Детали: Гросси отметил, что в течение месяцев работал над предложением для обеспечения защиты ЗАЭС.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии не ищет политическое решение конфликта, а стремится решить проблему ядерной безопасности, которая имеет международное значение.

Напомним: Из-за ракетной атаки россиян 9 марта Запорожская АЭС была в шестой раз за время оккупации полностью обесточена.

Темы: МАГАТЭЗАЭС
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