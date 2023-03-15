Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджено 8 багатоповерхівок

Російські загарбники ввечері 14 березня завдали удару по Кураховому Донецької області, місто частково залишилося без електрики, пошкоджень зазнали 8 багатоповерхових будинків.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни обстріляли Курахове з артилерії. За попередньою інформацією, минулося без жертв, але пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція".

Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок артилерійського обстрілу понад 1000 абонентів у Кураховому залишилися без світла.

Посадовець додав, що електропостачання у місті буде відновлене, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити.