Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджено 8 багатоповерхівок
Середа, 15 березня 2023, 03:39
Російські загарбники ввечері 14 березня завдали удару по Кураховому Донецької області, місто частково залишилося без електрики, пошкоджень зазнали 8 багатоповерхових будинків.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Росіяни обстріляли Курахове з артилерії. За попередньою інформацією, минулося без жертв, але пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція".
Деталі: За словами очільника ОВА, внаслідок артилерійського обстрілу понад 1000 абонентів у Кураховому залишилися без світла.
Посадовець додав, що електропостачання у місті буде відновлене, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити.
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