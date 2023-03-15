Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 02:39
Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек
Последствия обстрела Курахово. Фото из Telegram Кириленко

Российские захватчики вечером 14 марта нанесли удар по Курахово Донецкой области, город частично остался без электричества, повреждения получили 8 многоэтажных домов.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россияне обстреляли Курахово из артиллерии. По предварительной информации, обошлось без жертв, но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, в результате артиллерийского обстрела более 1000 абонентов в Курахово остались без света.

Чиновник добавил, что электроснабжение в городе будет восстановлено, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать.

Темы: Донецкая областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: