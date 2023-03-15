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Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 03:39
Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек
Последствия обстрела Курахово. Фото из Telegram Кириленко

Российские захватчики вечером 14 марта нанесли удар по Курахово Донецкой области, город частично остался без электричества, повреждения получили 8 многоэтажных домов.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россияне обстреляли Курахово из артиллерии. По предварительной информации, обошлось без жертв, но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция".

Детали: По словам главы ОВА, в результате артиллерийского обстрела более 1000 абонентов в Курахово остались без света.

Чиновник добавил, что электроснабжение в городе будет восстановлено, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать.

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Темы: Донецкая областьобстрел
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