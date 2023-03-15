Оккупанты обстреляли Курахово: повреждены 8 многоэтажек

Российские захватчики вечером 14 марта нанесли удар по Курахово Донецкой области, город частично остался без электричества, повреждения получили 8 многоэтажных домов.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россияне обстреляли Курахово из артиллерии. По предварительной информации, обошлось без жертв, но повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция".

Детали: По словам главы ОВА, в результате артиллерийского обстрела более 1000 абонентов в Курахово остались без света.

Чиновник добавил, что электроснабжение в городе будет восстановлено, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать.