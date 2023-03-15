Сили оборони відбили понад 90 ворожих атак – зведення

Протягом 14 березня Сили оборони відбили понад 90 атак росіян на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ – пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення.

Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка". Жертв та втрат серед місцевого населення немає.

Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок.

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Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині; 9 населених пунктів Сумської області: Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив потрапили Спірне і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них – Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Марїнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії. Зокрема – Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Вогневого впливу зазнали також Приміське Дніпропетровської області; Очаків – Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області. Серед них – Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари по інших важливих об’єктах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника.