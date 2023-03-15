Силы обороны отбили более 90 вражеских атак – сводка

В течение 14 марта Силы обороны отбили более 90 атак россиян на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск – повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области – обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и потерь среди местного населения нет.

Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

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Основной целью противника за прошедшие сутки, как и раньше, оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого он сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили более 90 атак противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михальчиной Слободы, Колоса и Елино на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крохмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаревка и Червонопоповка. Также под огневое воздействие попали Спирное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время, нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромовое и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии соприкосновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковиевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности – Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Огневому воздействию подверглись также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара по другим важным объектам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.