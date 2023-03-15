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Окупанти хочуть мобілізувати 500 мешканців Горлівки для поповнення втрат – Генштаб

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 07:21
Окупанти хочуть мобілізувати 500 мешканців Горлівки для поповнення втрат – Генштаб
Танк ЗСУ веде вогонь. Ілюстративне фото з Facebook Генштабу

В окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують мобілізувати близько 500 осіб, яких раніше визнали непридатними до військової служби.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Окупанти в Горлівці отримали розпорядження про проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронювання через обмежену або повну непридатність до військової служби".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що близько 90 російських військових, які перебувають на лікуванні в медустановах Горлівки, найближчим часом будуть направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії, яка визначить їхню придатність до подальшого проходження служби.

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Теми: ГенштабДонецька областьРосія
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