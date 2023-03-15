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Оккупанты хотят мобилизовать 500 жителей Горловки для пополнения потерь – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 06:21
Оккупанты хотят мобилизовать 500 жителей Горловки для пополнения потерь – Генштаб
Танк ВСУ ведет огонь. Иллюстративное из Facebook Генштаба

В оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют мобилизовать около 500 человек, которых ранее признали непригодными к военной службе.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, которые временно выведены из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронирование из-за ограниченной или полной непригодности к военной службе".

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Детали: В Генштабе также сообщили, что около 90 российских военных, находящихся на лечении в медучреждениях Горловки, в ближайшее время будут направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии, которая определит их пригодность к дальнейшему прохождению службы.

Темы: ГенштабДонецкая областьРосcия
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