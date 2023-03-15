Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог за добу 78 разів обстріляв Херсон – ОВА

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 06:50
Ворог за добу 78 разів обстріляв Херсон – ОВА
Херсонська міськрада до захоплення росіянами. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 14 березня ворог здійснив 78 обстрілів Херсонської області, поранено 4 людини.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Реклама:

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, на територію підприємства".

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів області 4 людини отримали поранення.

Теми: ХерсонХерсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: