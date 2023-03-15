Ворог за добу 7 разів обстріляв Херсон – ОВА
Середа, 15 березня 2023, 07:50
Протягом 14 березня ворог здійснив 78 обстрілів Херсонської області, поранено 4 людини.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, на територію підприємства".
Деталі: Очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів області 4 людини отримали поранення.
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