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Ворог за добу 7 разів обстріляв Херсон – ОВА

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 07:50
Ворог за добу 7 разів обстріляв Херсон – ОВА
Херсонська міськрада до захоплення росіянами. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 14 березня ворог здійснив 78 обстрілів Херсонської області, поранено 4 людини.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, на територію підприємства".

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів області 4 людини отримали поранення.

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Теми: ХерсонХерсонська областьобстріл
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