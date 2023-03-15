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Враг за сутки 7 раз обстрелял Херсон – ОВА

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 07:50
Враг за сутки 7 раз обстрелял Херсон – ОВА
Херсонский горсовет до захвата россиянами. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 14 марта враг совершил 78 обстрелов Херсонской области, ранены 4 человека.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 7 раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию предприятия".

Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов области 4 человека получили ранения.

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Темы: ХерсонХерсонская областьобстрел
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