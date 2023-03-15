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Захисники за добу знищили майже тисячу окупантів

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 08:12
Захисники за добу знищили майже тисячу окупантів
Фото Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі солдатів, майже 6,8 тисячі ББМ, майже 4,5 тисячі танків та понад 2,1 тисячі безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 492 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 528 (+9) од,
  • РСЗВ – 502 (+7) од,
  • засобів ППО – 262 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 257 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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