Захисники за добу знищили майже тисячу окупантів

Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі солдатів, майже 6,8 тисячі ББМ, майже 4,5 тисячі танків та понад 2,1 тисячі безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,

танків – 3 492 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,

артилерійських систем – 2 528 (+9) од,

РСЗВ – 502 (+7) од,

засобів ППО – 262 (+2) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,

крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,

спеціальної техніки – 257 (+1) од.

Дані уточнюються.