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Защитники за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов

Ирина БалачукСреда, 15 марта 2023, 08:12
Защитники за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов
Фото Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла уже более 161,5 тысячи солдат, почти 6,8 тысячи ББМ, почти 4,5 тысячи танков и более 2,1 тысячи беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 161 520 (+980) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 492 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 799 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 528 (+9) ед,
  • РСЗО – 502 (+7) ед,
  • средств ПВО – 262 (+2) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 132 (+12) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 377 (+10) ед,
  • специальной техники – 257 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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