Росіяни били по Донеччині: 1 загиблий і 16 поранені

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину – лише за минулу добу загарбники убили 1 та поранили 16 мирних мешканців області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 14 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Краматорську. Ще 16 людей в області зазнали поранень".

Деталі: Поранені мешканці у Костянтинівці, Званівці, Часовому Яру, Пречистівці та Колодязях.

Голова ОВА зазначив, що вночі та вранці росіяни вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади.