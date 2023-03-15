Росіяни били по Донеччині: 1 загиблий і 16 поранені
Середа, 15 березня 2023, 08:41
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину – лише за минулу добу загарбники убили 1 та поранили 16 мирних мешканців області.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 14 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Краматорську. Ще 16 людей в області зазнали поранень".
Деталі: Поранені мешканці у Костянтинівці, Званівці, Часовому Яру, Пречистівці та Колодязях.
Голова ОВА зазначив, що вночі та вранці росіяни вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади.
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