Россияне били по Донецкой области: 1 погибший и 16 раненых
Среда, 15 марта 2023, 08:41
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область – только за минувшие сутки захватчики убили 1 и ранили 16 мирных жителей области.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 14 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Краматорске. Еще 16 человек в области получили ранения".
Детали: Ранены жители в Константиновке, Звановке, Часовом Яру, Пречистовке и Колодязях.
Глава ОВА отметил, что ночью и утром россияне вели огонь по всей линии фронта от Угледарской до Лиманской общины.
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