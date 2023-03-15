Россияне били по Донецкой области: 1 погибший и 16 раненых

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область – только за минувшие сутки захватчики убили 1 и ранили 16 мирных жителей области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 14 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Краматорске. Еще 16 человек в области получили ранения".

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Детали: Ранены жители в Константиновке, Звановке, Часовом Яру, Пречистовке и Колодязях.

Глава ОВА отметил, что ночью и утром россияне вели огонь по всей линии фронта от Угледарской до Лиманской общины.