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Британська розвідка: РФ все більше обмежує закордонні поїздки державних службовців

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 08:37
Британська розвідка: РФ все більше обмежує закордонні поїздки державних службовців
Фото zagranportal.ru

Від початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, з огляду на ці обмеження деякі чиновники, ймовірно, були змушені віддати свої паспорти Федеральній службі безпеки.

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"Працівники, наближені до центру влади, стикаються з більш суворими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені будь-які міжнародні поїздки на відпочинок", – йдеться в огляді.

Йдеться про розширення існуючих заходів, які походять ще з радянських часів. При цьому обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму в 2014 році.

"Ці заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі або дезертирству все більш невдоволених чиновників", – вважає британська розвідка.

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"Існує реальна можливість того, що в міру продовження зосередження російської держави на безпеці обмеження на в'їзд будуть посилюватися для дедалі більшої кількості працівників державного сектору", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка відзначила, що Москва і Санкт-Петербург лишаються відносно неушкодженими в плані втрат РФ у війні проти України, у майбутньому ізоляція від війни найбільш заможних залишиться головним питанням.

На початку березня журналісти-розслідувачі з'ясували, що у співробітників держкомпаній і чиновників у Росії стали забирати закордонні паспорти.

Теми: Росіякордонрозвідка
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