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Британская разведка: РФ все больше ограничивает зарубежные поездки государственных служащих

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 09:37
Британская разведка: РФ все больше ограничивает зарубежные поездки государственных служащих
Фото zagranportal.ru

С начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники испытывают все более жесткие ограничения на выезд за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, учитывая эти ограничения некоторые чиновники, вероятно, были вынуждены отдать свои паспорта Федеральной службе безопасности.

"Работники, приближенные к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями; кремлевским чиновникам запрещены любые международные поездки на отдых", – говорится в обзоре.

Речь идет о расширении существующих мер, которые происходят еще с советских времен. При этом ограничения на поездки были усилены после российской аннексии Крыма в 2014 году.

"Эти меры, вероятно, призваны предотвратить побег или дезертирство все более недовольных чиновников", – считает британская разведка.

"Существует реальная возможность того, что по мере продолжения сосредоточения российского государства на безопасности ограничения на въезд будут ужесточаться для все большего количества работников государственного сектора", – говорится в обзоре.

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Ранее британская разведка отметила, что Москва и Санкт-Петербург остаются относительно невредимыми в плане потерь РФ в войне против Украины, в будущем изоляция от войны наиболее состоятельных останется главным вопросом.

В начале марта журналисты-расследователи выяснили, что у сотрудников госкомпаний и чиновников в России стали забирать загранпаспорта.

Темы: Росcияграницаразведка
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